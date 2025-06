Ultimato anche il passaggio pedonale per la sicurezza dei residenti che potranno spostarsi senza il rischio di essere travolti dai mezzi in corsa. Da anni versava in uno stato di abbandono dove erbacce e disordine regnavano in quello spazio oggi rinato. Tanti i bimbi che vivono nel quartiere e realizzare uno spazio giochi è stata l’idea per dare il giusto decoro al quartiere. I piccoli cittadini, impazienti, hanno seguito attentamente i lavori messi in campo dal Comune e testato prato e attrazioni: collaudo superato e via a momenti di svago e risate. “La felicità dei bimbi che giocano nel prato verde non ha prezzo.

Ricordatevi di com’era e come è oggi” ha espresso il sindaco Beniamino Garau. Un intervento tanto atteso, non di elevata portata in termini di grandezza e tecnologia, ma di estremo rilievo per l’importanza sociale, che conferma, ancora una volta, che con poco si può fare veramente tanto.