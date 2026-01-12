La Polizia ha tratto in arresto un 41enne per fabbricazione e detenzione di arma clandestina e lo ha denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno proceduto, unitamente agli agenti dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Carbonia, alla perquisizione domiciliare di un uomo in quanto, da informazioni su pregresse attività d’indagine, ritenevano che lo stesso fosse dedito alla illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della sua abitazione nella frazione di Bacu Abis.

Il controllo ha avuto esito positivo, in quanto all’interno hanno rinvenuto 2 involucri contenenti 0,67 gr di cocaina e 3,45 gr di marijuana, la somma di 200 € in contanti e 2 bilancini di precisione. Inoltre, è stata trovata un’arma artigianale costituita da un tubo di fucile monocanna cal. 36, con un otturatore scorrevole.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e condotto in custodia presso la Casa Circondariale “E. Scalas” di Uta.