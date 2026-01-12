Era la notizia che si attendeva da giorni e che ora trova conferma con l’immensa gioia delle famiglie e dell’Italia. Dopo Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, sono stati liberati anche Alberto Trentini e Carlo Burlò.

Trentini era detenuto nel carcere El Rodeo di Caracas da oltre 400 giorni. L’ultima telefonata con la famiglia risaliva allo scorso ottobre. Mesi di paura ed angoscia che adesso posso sciogliersi in lacrime di gioia.

Ad annunciare la liberazione il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sui social: “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”.

“Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas”, le parole della premier Giorgia Meloni. “Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”.

