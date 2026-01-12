Fischio d’inizio alle 18,30 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, dove si sfideranno per la prima volta i due giovani allenatori, Fabio Pisacane compirà infatti 40 anni il 28 Gennaio ed è alla sua prima esperienza in serie A, mentre Daniele De Rossi, 42 anni compiuti lo scorso 28 Luglio, ha invece al suo attivo un’esperienza da tecnico della Roma nel massimo campionato, vissuta dal mese di Gennaio a quello di Settembre del 2024.

Il Genoa viene dal pareggio ottenuto a casa del Milan giovedì scorso, quando dopo essere andato in vantaggio al minuto 28 con Colombo, è stato raggiunto al 92° minuto da Rafa Leao, con la possibilità inoltre di arrivare nel finale alla vittoria, sfumata a causa del rigore fallito da Stanciu al 99° minuto.

Il Cagliari, invece, è reduce dal pareggio in casa della Cremonese di Davide Nicola, ottenuto dopo essere stato in svantaggio di due reti a zero e raggiunto grazie alle reti di Adopo e Trepy.

I rossoblù affronteranno un Genoa intenzionato a conquistare i tre punti dopo la mancata impresa di Milano e troveranno un ambiente infuocato, dove il pubblico farà sentire il suo forte incitamento alla compagine allenata dall’ex tecnico romanista.

Occorrerà un Cagliari con l’approccio giusto sin dall’inizio della gara, che affronti gli avversari con quella determinazione e quel coraggio che recentemente ha mostrato sul campo del Torino dove, nonostante le assenze e l’emergenza in difesa, ha saputo serrare i ranghi e sopperire con il collettivo alle carenze ormai croniche nell’organizzazione del gioco e nella proposizione di una manovra offensiva ragionata ed efficace.

La prova disputata a Cremona, sopratutto nel primo tempo, non è stata all’altezza della situazione sia per l’atteggiamento dimostrato sul campo, gravato oltremodo da errori difensivi macroscopici, che per le errate scelte di formazione effettuate inizialmente dal tecnico rossoblù, il quale è riuscito nella seconda frazione di gioco a rimediare almeno parzialmente alle decisioni discutibili concernenti la formazione proposta al fischio d’inizio della gara.

Saranno 24 i giocatori convocati per l’incontro, nei quali non figura Yerry Mina, che resterà a lavorare al CRAI Sport Center per smaltire un sovraccarico funzionale accusato al ginocchio nella rifinitura di ieri mattina, mentre è rientrato nella lista dei disponibili Ze’ Pedro.

In attesa dei necessari rinforzi dalla sessione invernale del calciomercato, visti i tanti infortuni e le carenze dell’organico palesate già dall’ inizio della stagione, i rossoblù affronteranno la gara di oggi con la consapevolezza di non poter sbagliare contro l’ennesima formazione coinvolta nella complicata corsa per conquistare la permanenza in serie A.