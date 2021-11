Carambola di auto sulla 131 vicino Cagliari, poi lo schianto sul guard rail: ci sono tre feriti

Carambola sulla 131, con due auto coinvolte e tre feriti in serie condizioni. L’incidente stradale è accaduto poco fa sulla Statale 131, al chilometro 22. La sala operativa del comando Vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto richiesta di soccorso intorno alle 16, e ha inviato sul posto la squadra operativa dalla sede centrale. Le unità dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e collaborato con il servizio sanitario per soccorrere le persone coinvolte. Sul posto anche un’automedica e alcune ambulanze, per soccorrere i tre feriti. La polizia stradale, ha garantito la sicurezza delle operazioni regolando il traffico e i rilievi di legge.