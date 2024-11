Carabiniere investe 3 vigili: uno ha perso una gamba ed è in gravi condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo incidente a Roma, in zona Tiburtina. Tre vigili urbani stavano effettuando dei rilievi relativi ad un sinistro e sono stati investiti da un’auto. Alla guida della vettura un carabiniere dei Ros, che sarebbe risultato positivo all’alcol test. Il più grave dei tre vigili è il 25enne Daniele Virgili, entrato da poco in servizio, che ha perso la gamba sinistra ed è ricoverato in gravi condizioni ma stabili all’ospedale romano San Camillo. Gli altri due agenti, due donne, sono anche loro ricoverate in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini e al policlinico Umberto I.