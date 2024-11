Ragazzina di 15 anni cade dal secondo piano del liceo: ricoverata in gravi condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma questa mattina al Liceo Scientifico di Recanati. Una ragazza di 15 anni è caduta dal secondo piano dell’istituto poco dopo l’inizio delle lezioni. Ad allertare i professori sono stati i compagni della 15enne, ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Torrette in gravi condizioni. Nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento per i traumi dovuti alla caduta. Fortunatamente, come come confermato a Fanpage, non sembra essere in pericolo di vita. Resta fondamentale capire la dinamica dell’accaduto e se si tratta di un incidente o di altro. Carabinieri e Polizia che si stanno occupando del caso non escludono al momento alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto volontario.