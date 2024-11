Capoterra, un parco avventura e la ex 195 più sicura per i pedoni e ciclisti:ecco il nuovo grande progetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Un parco avventura e la ex 195 più sicura per i pedoni e ciclisti: progetti in cantiere per rendere più fruibile e attrattiva la città, a Rio San Girolamo, inoltre, la scuola diventerà un unico complesso. A brevissimo la competenza passerà al Comune, per la ex 195 grandi novità in vista, come attraversamenti pedonali, un sistema di connessione con la parte a mare, “più sicura insomma per poterla percorrere a piedi” spiega il sindaco Beniamino Garau. Questo è uno dei punti emersi ieri pomeriggio durante l’incontro tra sindaco e cittadini: solo il primo di una lunga serie che vedrà coinvolte le istituzionali locali.

Valorizzazione del Parco di cessione dell’area verde, “abbiamo intenzione realizzare un parco in tema avventura, sarà messo in cantiere il prossimo anno”. E ancora: due lotti, via dei Genovesi e via Europa, dove dissuasori, illuminazione, ciclabile, fermata bus sono pronti per essere interessati dai lavori, per garantire sicurezza e rendere più fruibili le strade.

La nuova scuola, quasi ultimata con i fondi Pnrr, con quella già presente diventerà un unico complesso grazie agli spazi esterni che collegheranno gli edifici. Un parco, che potrà essere il varco d’accesso agli impianti sportivi. “Questi sono incontri utilissimi e anche l’occasione, soprattutto, per confrontarsi, presentare le opere che non stiamo promettendo di fare ma che abbiamo già finanziato, appaltato, da qui a qualche mese. Sentire le opinioni dei cittadini, le loro esigenze e capire dove si può correggere. Ho ascoltato pareri, suggerimenti e necessità.

Ho avuto l’opportunità di guardare una parte del territorio da un’altra prospettiva”.

Questa mattina, inoltre, “abbiamo ricevuto in visita il comandante della Compagnia Carabinieri di Cagliari, il Capitano Simone Anelli accompagnato dal Luogotenente C.S. del Gaudio, Comandante della stazione di Capoterra, i quali hanno gradito il mio personale invito a percorrere le vie del paese in occasione del mercato settimanale per ascoltare i cittadini al di fuori delle sedi istituzionali”. Un segno di vicinanza sia da parte dell’amministrazione, sia dall’Arma dei Carabinieri che “ogni giorno è baluardo di sicurezza e vicinanza per la popolazione.

Un rapporto, quello tra amministrazione e Arma dei Carabinieri che, evidenzia i valori condivisi sotto l’aspetto della legalità e dell’attenzione a tutte le problematiche che i cittadini propongono, garantendo che le istituzioni sono e saranno sempre vicine alla popolazione”.