Tragedia questa mattina nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, è stato ucciso a colpi d’arma fuoco dopo la segnalazione di una rapina ad una stazione di servizio. I carabinieri sono quindi intervenuto e individuato la Lancia y dei rapinatori, sembra 2, che stavano fuggendo.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta al termine dell’inseguimento di un’auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. I banditi sarebbero scesi dalla vettura è tentato la fuga. Legrottaglie sarebbe stato colpito da uno di loro mentre lo inseguiva. Niente da fare per il brigadiere, ferito il collega che non sembra essere in gravi condizioni. Legrottaglie, particolarmente stimato, avrebbe concluso oggi la sua carriera e a luglio sarebbe andato in pensione. Morto anche uno dei due rapinatori, mentre l’altro è stato arrestato.

“A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività. Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia.

In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al Comandante Generale Salvatore Luongo“, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.