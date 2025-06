Quartu Sant’Elena – A due passi dal mare gli abusi edilizi sono da demolire: l’ordinanza emessa è online nel sito del Comune, nel mirino della polizia municipale anche una costruzione in cemento armato. Costruzioni balneari e ricreative non conformi alle regole, queste le violazioni contestate ai proprietari, la zona in questione è Is Canaleddus, oltre all’ordine di demolizione e quello di ripristinare i luoghi sono previste pesanti sanzioni. Già qualche mese fa era stata imposta la demolizione di decine interventi non in regola, tra cui tettoie e prefabbricati. Non avendo rispettato le tempistiche richieste, i destinatari dell’ordinanza hanno ricevuto il bis i giorni scorsi.

Le autorizzazioni rilasciate erano solo per la stagione estiva, dopodiché sarebbero dovute essere smontate. Questo non è avvenuto. Via a gazebi, depositi e piattaforme, quindi, che rientrano nell’abuso edilizio, avendo violato gravemente le norme imposte per le aree costiere ad alto valore paesaggistico.