Capoterra, un fiume d’acqua scorre incessante tra le vie Milano e Bari

Centinaia di metri cubi d’acqua defluiscono lungo le strade con la foce nei primi tombini disponibili, la natura, in questo caso, non è l’origine del corso d’acqua bensì una consistente perdita già segnalata e in attesa di essere sistemata. La nota giunge direttamente dal presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che sottolinea: “I cittadini segnalano di continuo perdite d’acqua, strade dissestate, piene di buche, pericolose, completamente sporche, erbacce di un metro e più di altezza, raccolta rifiuti da terzo mondo. L’amministrazione comunale dovrebbe potenziare il controllo del territorio, fare le manutenzione e ascoltare i residenti.

Da circa una settimana, è in atto una grossa perdita di acqua che corrode la strada nell’area di via Milano e via Bari. Questo guasto è stato evidenziato più volte senza avere nessuna risposta. Gli interventi di manutenzione devono essere fatti in tempi rapidissimi”. La gestione idrica è passata ufficialmente all’ente regionale Abbanoa.