Carbonia, decine di confezioni di metadone abbandonate nei parcheggi del palazzetto

Decine di confezioni di metadone abbandonate nei parcheggi del palazzetto dello sport: i rifiuti sanitari speciali giacciono in terra, alla portata di tutti, e non sono di certo un bello spettacolo da vedere oltre che costituire un pericolo sia per le persone che per l’ambiente. Ieri l’occasione era una di quelle speciali, si è svolto infatti il campionato regionale individuale di ginnastica artistica al quale hanno partecipato centinaia di giovanissimi atleti provenienti da numerose società della Sardegna. Con loro, anche gli accompagnatori e i dirigenti: insomma, un grande e importante raduno sportivo. Ciò che è balzato all’occhio di numerose persone sono stati quei sacchi contenenti centinaia di flaconi del potente farmaco che, anziché essere smaltiti legalmente, una o più persone hanno pensato male di abbandonarli a pochi passi dalla struttura sportiva. “È veramente disprezzante e grave” ha osservato ieri un visitatore.