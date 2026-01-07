Capoterra, turisti maleducati sorpresi a scaricare le acque del camper nel terreno: sanzionati.

I barracelli: “La tutela del territorio è uno dei nostri compiti fondamentali come hanno scoperto a proprie spese dei turisti non proprio educati”. L’area camper è presente nel territorio, ben strutturata e utilizzata non solo nei mesi estivi, bensì tutto l’anno da chi vuole visitare il territorio a bordo delle quattro ruote. Dotata di ogni confort a due passi dal mare, dispone di attrezzature per il carico/scarico e locale bagni e docce. “Pertanto chi desidera fermarsi con il camper nelle nostre località è vivamente pregato di utilizzarla” spiega la compagnia “e comunque di non sversare le acque grigie o nere sul terreno”. Un’azione non passata, giustamente, inosservata: “Le sanzioni sono pesanti e verranno applicate senza sconti”.