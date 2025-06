Capoterra – Tragedia sfiorata a causa di un grosso incendio a ridosso delle case, le fiamme sono state domate grazie agli abitanti della zona e ai volontari che sono intervenuti con i mezzi antincendio. È stato un terreno incolto in via Cipro, Residenza del Sole, a prendere fuoco, le secche sterpaglie hanno bruciato intensamente. Momenti di paura per i residenti che, appena si sono accorti dell’imminente pericolo, si sono prodigati per arginare le fiamme in attesa dell’arrivo delle squadre preposte.

Uomini, donne, ragazzi tutti insieme contro il nemico fuoco che ha seriamente messo a rischio alcune abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la guardia forestale e i volontari di Assemini Soccorso Odv.