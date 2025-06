L’ultimo saluto al vicesindaco di Scano Montiferro: oggi il funerale di Piero Ghiaccio, 54 anni, travolto e ucciso da un’auto pirata. Ieri i suoi amici hanno scortato il feretro che ha lasciato l’ospedale di Oristano per far rientro al suo paese. Erano in tanti, si sono dati appuntamento dove Piero era stato trasportato dopo l’incidente mortale che lo ha portato via la notte tra l’8 e il 9 giugno lungo lungo la sp 10, nel territorio di di Riola Sardo. La sua Harley Davidson avrebbe avuto dei problemi, quindi la decisione di spingerla a bordo strada. Ma, forse a causa del buio, un veicolo lo ha travolto senza fermarsi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che ancora oggi sono al lavoro per identificare l’auto pirata che non si è fermata dopo averlo travolto.

L’associazione “S’Ainu Orriadore” ha comunicato che le esequie saranno oggi, 13 giugno alle ore 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Scano Montiferro.

“Si prevede che tanti saranno coloro che testimonieranno in presenza, il proprio cordoglio.

Per questo, grazie anche all’amministrazione comunale, è stato pianificato un servizio d’ordine per permettere una viabilità il più possibile snella, con aree parcheggio.

Per le necessità verranno posizionati i bagni chimici.

Abbiamo deciso di attivare un punto ristoro, viste le alte temperature previste, in Piazza Montrigu De Reos, a poche centinaia di metri dal cimitero, dopo il funerale.

Occasione per l’associazione, per poter salutare i tanti amici che verranno”. Al termine della celebrazione la salma verrà accompagnata al cimitero.

La camera ardente è allestita nella Camera Mortuaria del cimitero.