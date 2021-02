Capoterra, sospetti casi della nuova variante inglese tra gli studenti: chiuse tutte le scuole sino al 15 marzo.

Il sindaco Francesco Dessì ha firmato l’ordinanza in seguito alla comunicazione ufficiale giunta dall’Ats: “Preso atto che sono in fase di accertamento dei sospetti casi di positività al Covid-19 -nuova variante- di alcuni soggetti frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in diverse scuole del territorio – si legge nella pagina ufficiale del Comune – come da comunicazione inviata in data odierna dall’ATS Sardegna, il Sindaco ordina, come misura precauzionale eccezionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1° al 15 marzo e la conseguente interruzione della sola attività didattica in presenza”.