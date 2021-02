Cagliari, in viale Diaz la Mercedes guidata da un 20enne si schianta contro una moto: una ragazza in ospedale. Incidente stradale in serata tra viale Diaz e via Sonnino. Un 20enne residente nell’hinterland cagliaritano alla guida di una Mercedes, nell’effettuare una svolta a destra da viale Diaz per via Sonnino si è scontrato con una moto condotta da un 23enne cagliaritano che in quel momento stava impegnando lo stesso incrocio. A seguito dell’urto il conducente del motociclo ed il suo passeggero, una ragazza 20enne, sono stati sbalzati a terra. Ad avere la peggio la ragazza, soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Il conducente del motociclo è stato invece trasportato con assegnato codice verde al policlinico di Monserrato. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.