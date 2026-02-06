Capoterra, scantinati di Area sommersi dal liquame fognario: “L’acqua persistente può compromettere le fondazioni, la tenuta dei muri e la stabilità complessiva dell’edificio”.

Il quartiere AREA a Capoterra è oggetto di frequenti allagamenti di scantinati invasi da liquami. “Gli allagamenti sono dovuti alle piogge intense che hanno causato il sovraccarico della rete idrica e fognaria, causando la risalita dei liquami in superficie e provocando, così una urgente e doverosa emergenza sanitaria” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda.

“La mancanza di valvole antiriflusso e l’innalzamento delle acque sotterranee e le numerose e frequenti piogge hanno peggiorato la situazione”.

I residenti da anni vivono questa situazione che con il tempo è peggiorata e le ultime piogge abbondanti hanno messo in ulteriore evidenza “uno scenario idraulico critico dovuto all’allagamento degli scantinati sommersi da acqua e liquami.

Gli allagamenti sono causati principalmente dalla rete fognaria che va in sovraccarico, ma anche dalla mancanza di adeguate valvole antiriflusso o unità di sollevamento nei sistemi di drenaggio domestico, il fenomeno è alimentato anche da un innalzamento delle acque sotterranee e da difetti tecnici, come la rottura di tubi”.

Corda spiega inoltre che “è necessario attivare immediatamente un piano di emergenza, predisposto dalle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, AREA) per il ripristino urgente della rete fognaria e idrica e per la messa in sicurezza dei residenti”.