Si preannuncia un venerdì difficile per chi usa abitualmente la metro. Arst ha infatti comunicato un servizio ridotto della metro a Cagliari per tutta la giornata di domani, venerdì 6 febbraio. Il disservizio sarebbe legato a un problema tecnico.
“Si comunica”, specifica l’azienda, “che il servizio tranviario previsto per il giorno venerdì 6 febbraio, sarà garantito come segue:
- nella linea 1 è attivo un servizio ridotto da Redentore a Repubblica. È attivo un servizio sostitutivo da San Gottardo a Caracalla. L’utenza diretta da San Gottardo a Repubblica, pertanto, può prendere il servizio sostitutivo sino alla fermata Caracalla, per poi prendere il tram per Repubblica;
- nella linea 2 è attivo il servizio sostitutivo San Gottardo – Settimo S.P., la fermata Camelie è soppressa;
- nella linea 3, il servizio tranviario è attivo da San Gottardo a Policlinico.
Nuovi aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.