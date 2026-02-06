Sanluri, nuovo tetto per la storica parrocchia Nostra Signora delle Grazie: chiusa da tre anni dopo la caduta di alcuni calcinacci, il luogo sacro presto sarà interessato dai lavori di rifacimento e impermeabilizzazione della copertura del tetto. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolta alle imprese per la realizzazione

delle opere.

L’intervento interesserà il tetto della chiesa che copre le navate, il transetto e le cappelle

laterali. I lavori hanno l’obiettivo di eliminare definitivamente l’annoso problema delle

infiltrazioni d’acqua che, quasi tre anni fa, avevano costretto alla chiusura della parrocchia a

causa della caduta di calcinacci.

Importo dei lavori: poco meno di 400 mila euro, potranno partecipare al bando le imprese

specializzate in restauro di Beni culturali.

“Ci siamo da subito impegnati – dichiara il sindaco Alberto Urpi – a reperire i finanziamenti

con azioni in Consiglio regionale e con un costante dialogo sulla progettazione con la

Sovrintendenza. E’ fondamentale riaprire al più presto la Parrocchia per il valore religioso,

storico e architettonico che rappresenta per la nostra comunità. Questi ultimi interventi

dovrebbero consentire di risolvere in maniera definitiva le criticità esistenti”.

Nei mesi scorsi infatti era stato completato un primo grande lavoro il restauro della cupola

che attendeva di essere riparata da quasi due decenni.

L’intervento, finanziato congiuntamente da Parrocchia e Comune, ha comportato un

investimento complessivo di 500 mila euro e rappresenta un passaggio fondamentale nel

più ampio progetto di recupero della chiesa che dovrebbe concludersi con questi ultimi lavori che interesseranno il tetto.