A Capoterra ritorna la “corsa del Cuore” immancabile appuntamento che colorerà le strade della cittadina.

Oramai come ogni anno, un appuntamento atteso e che si è consolidato nel corso del tempo: cittadini chiamati a raccolta dall’amministrazione comunale per trascorrere una giornata insieme.

Si svolgerà il 14 giugno alle ore 19.00, partenza dal Parco Urbano con una pioggia di colori. L’allegro corteo si snoderà in tre km di camminata e 9 di corsa.

Previsti premi per il partecipante più piccolo che terminerà i 3 km, il partecipante più anziano e quello più performante 9 km. Tema di quest’anno è il bianco, da indossare, un colore che simboleggia pace, semplicità, luce. Al termine dell’evento gratuito, musica e ristoro con frutta rigenerante. “Vi aspettiamo in tanti per formare una grande scia bianca di persone che vorranno condividere un’ora in serenità, unione e sorrisi” ha espresso il Comune.

Camminare o correre non importa, la finalità è quella di stare assieme e socializzare: in un periodo storico e culturale così particolare come quello che si vive, caratterizzato dalla cronaca che racconta di fatti drammatici inerenti alla vita, alla superficialità con la quale viene, a volte, vissuta, alla sensibilità, molto spesso, calpestata creando così un malessere anche molto grave, questo evento si presenta anche come una mano tesa rivolta al prossimo. Se si ha un problema, insomma, è bene non nascondersi ma parlarne: grazie all’aiuto degli altri, alla solidarietà e alla fratellanza il mal dell’anima potrebbe presto sparire.