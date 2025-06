Una violenta rissa tra decine di persone hanno animato ancora una volta il cuore della città che, prevalentemente la notte, si trasforma in un ring senza esclusioni di colpi e di armi da combattimento. Ieri un ferito grave con un’arma da taglio è stato trasportato il ospedale in codice rosso, numerose le forze dell’ordine intervenute dopo le segnalazioni da parte dei cittadini che, delusi e amareggiati, commentano: “Non è normale che ogni sera accadano questi fatti”. “È un problema che deve essere risolto al più presto” e la via da oggi sino al 31 ottobre si trasformerà in oasi pedonale “ma chi ci camminerà?” espone un altro cittadino.

“Ieri sera è stato l’ennesimo episodio, è diventato insopportabile, invivibile” esprime un altro residente e tra i tanti commenti di chi vive la situazione “in diretta” lo sconforto è palpabile e la paura aumenta: “Non si è più tranquilli”.