Capoterra, residenti di via Pantelleria esasperati: una “discarica a cielo aperto dove cani, gatti, cornacchie e topi banchettano allegramente, in tutto qusto sotto i nostri occhi del condominio Le perle, la Residenza del Sole”. Ennesimo appello rivolto alle istituzioni: “Aiutateci, mettete le telecamere di sorveglianza ed una zona ecologica chiusa”. Cumuli di rifiuti che crescono sempre più, “la società Teknoservice non emette il servizio richiesto, non rispondono alle nostre comunicazioni, non ritirano i pannolini che giacciono lì da settimane. La spazzatura si accumula, si aggiungono gli incivili che passando in zona, lasciano rifiuti di ogni genere, non differenziati e ovviamente senza mastello.

Abbiamo chiesto più volte all’amministrazione comunale di aiutarci, purtroppo questa situazione si rappresenta ormai da anni” spiega un residente. Le richieste: soprattutto un sistema di videosorveglianza al fine di individuare i furbetti e una zona ecologica protetta.