È attualmente un mistero la morte di Roma Novak e di sua moglie Anna, di cui non si avevano più notizie da circa un mese. Novak, condannato per truffa, è stato ritrovato senza vita insieme alla sua compagna nel deserto degli Emirati Arabi. L’ultima volta infatti la coppia era stata vista a Dubai.

Una morte terribile: i due coniugi sono stati uccisi e poi fatti a pezzi. Un delitto che sembra un’esecuzione, per il quale – come riporta il sito Novaya Gazeta citando Fontanka, sono attualmente sospettate sette persone.

Stando alle prime investigazioni in Russia, dietro questo giallo potrebbe celarsi un tentativo di estorsione. Non riuscendo ad impossessarsi del denaro, i rapitori avrebbero ucciso la coppia per poi fuggire. Novak sarebbe stato ingannato con la proposta di un investimento negli Emirati Arabi, poi l’atroce conclusione.