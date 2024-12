Passeggini, carrozzine ma anche semplici pedoni devono fare lo slalom per evitare di bagnarsi: “Non è possibile passare”.

Il tratto in questione è la stradina lato mare tra La Maddalena e Picciau, un marciapiede e poi il lago che si forma quando piove oppure quando irrompe la mareggiata. Questo accade da circa 10 anni, da quanto racconta un cittadino, che ha immortalato la grande pozza con lo smartphone.

Una soluzione al grande disagio è la richiesta, in modo tale da evitare di inzuppare piedi o rischiare di scivolare se si spinge un passeggino.