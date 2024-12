Disagi in via San Michele a Cagliari. Per cause ancora da accertare, una tubatura dell’acqua è esplosa. Sul posto sono intervenuti immediatamente sia gli operatori di Abbanoa che la polizia locale.

Al momento, la strada è stata chiusa e si prevedono disagi non solo per la circolazione ma per l’assenza di acqua che coinvolgerà i residenti della zona.