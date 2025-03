Capoterra, passeggiata di quattro zoccoli per le vie del centro abitato: un cavallo e cinque asinelli avvistati da un automobilista di passaggio. I “fuggitivi” sono già tutti a casa e stanno bene. Non è solito notare un gruppo del genere spedito e ordinato tra case e automobili in sosta, ma la stalla, evidentemente, oggi proprio non andava per gli amici che hanno girovagato alla Residenza del Sole. Notati e filmati con uno smartphone, la loro passeggiata è subito finita in rete al fine di avvisare i proprietari degli animali. Premura e condivisione verso gli asinelli e il cavallo da parte dei cittadini, quindi, l’allegra combriccola è stata immediatamente recuperata e riportata a casa.