Capoterra, meno vincoli per incentivare l’edilizia

Si potrà costruire in città con meno vincoli al fine di incentivare l’edilizia e rendere più semplice la vita ai cittadini: nel prossimo consiglio, guidato dal sindaco Beniamino Garau, verranno approvate le nuove regole discusse durante la commissione Urbanistica.

Si potranno costruire appartamenti più piccoli, saranno inferiori i metri quadri richiesti per la lottizzazione dei terreni e anche per le strutture commerciali le regole cambieranno. Ecco, quindi, qualche anticipazione delle proposte che passeranno definitivamente con l’approvazione in consiglio comunale, che punta a non penalizzare più i cittadini con vincoli severi e dare una boccata d’ossigeno al settore dell’edilizia, in forte crisi già da qualche anno.