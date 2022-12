10 nuovi attraversamenti pedonali rialzati a Monserrato

10 nuovi attraversamenti pedonali rialzati in città nei punti più strategici e sensibili per garantire ancor più sicurezza ai cittadini. Da via Caracalla a via Porto Botte e nelle arterie Riu Mortu, Monte Arci, Giulio Cesare, Del Redentore, Argentina e via Virgilio i dissuasori rallenteranno la velocità delle auto e proteggeranno i pedoni: uno stratagemma, insomma, per garantire una circolazione più sicura.

Le vie non sono state scelte a caso: verranno realizzati in punti critici della città, grazie a uno studio effettuato dal consigliere Saverio De Roma con il Comandante della polizia locale Massimiliano Zurru, il sindaco Tomaso Locci e il vicesindaco Raffaele Nonnoi, in virtù delle segnalazioni arrivate dai cittadini.