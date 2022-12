Pula, presentato ufficialmente il calendario con i giorni dedicati alla raccolta del sangue.

Presentato ufficialmente il calendario con i giorni dedicati alla raccolta del sangue: grande impegno da parte dell’associazione Avis del paese sempre pronta a dare un grosso contributo per arginare la carenza delle sacche. 25 sono i giorni prestabiliti: l’anno scorso le donazioni hanno superato di gran lunga le 500 unità.

Sempre pronti ad aiutare il prossimo, prestano servizio anche per accompagnare anziani, fragili e chiunque avesse bisogno di un supporto in ospedale o nei centri sanitari per effettuare una visita medica.