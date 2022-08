Capoterra, mega incendio sfiora la Residenza del Sole: “Come ogni anno e nonostante il rinnovamento”

Un vasto incendio ha colpito un terreno non distante dalle villette della Residenza del Sole, a Capoterra. Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni più distanti dalla Sulcitana, e una parte dei residenti, che hanno mandato foto e video alla nostra redazione, è rimasta tappata in casa per ore. “Brucia la Residenza del sole, come ogni anno e nonostante il rinnovamento”, si legge nella pagina di Zoom Capoterra. E, in effetti, non è il primo vasto rogo che scoppia nella zona della lottizzazione capoterrese.

Dopo ore di lotta, le fiamme sono state domate, come spiega il sindaco Beniamino Garau: “Un brutto incendio ha colpito la nostra cittadina. In sinergia con la Protezione Civile, la Sori, le associazioni di Volontariato e la prefettura siamo intervenuti subito a domare l’incendio e con il grande lavoro di tutti ora le fiamme sono sotto controllo e ci auguriamo che possano spegnersi il prima possibile. La Sp91 è stata riaperta al traffico e invece resta ancora chiusa la strada che porta a Santa Barbara. Verificheremo l’entità dell’incendio e le cause scatenanti che hanno portato alla propagazione delle fiamme nel nostro territorio attraverso l’impianto di video sorveglianza che ricopre la zona.

Per il momento non si segnalano danni alle persone, alle case o agli animali ma raccomandiamo a tutti la massima prudenza e la massima attenzione”.