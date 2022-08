Attacco con i razzi a Gaza, sit in domani a Cagliari in piazza Garibaldi

“Vogliamo squarciare la complicità della comunità internazionale sensibilizzando la società civile, perché solo la conoscenza ci svela la verità, a cui chiediamo di partecipare numerosi al sit-in che si terrà domani a Cagliari in piazza Garibaldi”.

È l’appello dell’associazione Amicizia Sardegna Palestina che ha organizzato per domani alle 19 in piazza Garibaldi a Cagliari, una manifestazione per denunciare ancora una volta “quando le vite dei palestinesi valgono meno di zero, quando gli interessi di Israele trovano complicità nella comunità internazionale, quando l’ennesimo attacco a Gaza viene giustificato come preventivo per “scongiurare” l’aggressione dei razzi di Gaza”.

“Ogni pretesto è buono per uccidere e distruggere infrastrutture, ospedali, strade, sedi di giornali, centri commerciali, case civili – spiega Fawzi Ismail, presidente dell’Associazione da anni impegnata sul fronte della difesa dei diritti dei cittadini Palestinesi-. La “giustificazione” nega la verità : le mire di Israele sono quelle di vessare la popolazione di Gaza, già prostrata da anni di embargo, di annullare ogni resistenza, di ostacolare ogni possibile legittima difesa”.

“Il mondo guarda ad altre vittime con scandalo, le vittime di Gaza sono meno di niente – prosegue Fawzi Ismail -. Nessuna agenzia di informazione evidenzia la condizione della popolazione di Gaza; i mass media enfatizzano invece ogni forma di difesa da parte dei palestinesi funzionale alla condanna, mentre la “reazione” di Israele, anche se prevalgono le vittime innocenti, è sempre legittima”.