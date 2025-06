“il servizio di gestione di pronto intervento consentirà di intervenire in poche ore”. La proposta è stata presa in seria considerazione da Abbanoa e presto potrebbe essere definito lo storico passaggio che permetterà anche di risparmiare il bene prezioso evitando, così, inutili sprechi.

Una svolta che cambierà non poco le problematiche della città che da tempo soffre per transenne e rigagnoli che spuntano un pò ovunque: una rete colabrodo, è risaputo, che necessita di interventi importanti, alcuni già programmati, e che è simile a quella di tanti altri territori gestiti dall’ente. Troppe le segnalazioni da affrontare e i tempi di attesa possono essere anche piuttosto lunghi: ecco allora che il Comune ha pensato di prendere in carico le riparazioni urgenti da fare,