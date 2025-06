Acqua non potabile, arrivano le autobotti a Sarroch: concentrazione di Manganese tra 600 e 900 μg/l, a fronte della media standard di 70-100 μg/l. Una problematica riscontrata già da qualche giorno ma solo oggi è stato comunicato da parte dell’ente che ha in gestione il bene primario l’attivazione del servizio per i cittadini.

È un intervento urgente di riparazione sulla condotta Mulargia-Cagliari la causa che ha generato la necessità di prelevare l’acqua dall’invaso Cixerri. Una situazione momentanea che riguarda non solo Sarroch bensì tutti i comuni limitrofi.

L’acqua risulta torbida e, “a seguito delle numerose richieste di chiarimenti avvenute oggi, Abbanoa sottolinea il perdurare della criticità qualitativa dell’acqua grezza e comunica che è in fase di attivazione un servizio sostitutivo con autobotti nei comuni serviti dall’acquedotto Sud-Occidentale, e precisamente a Sarroch, Pula, Villa San Pietro e Domus de Maria” ha spiegato il Comune attraverso una nota ufficiale.

A Sarroch, il servizio con le autobotti sarà operativo a partire da domani, 25 giugno, con i seguenti orari e punti di sosta: dalle 8:00 alle 12:00: Piazza Carducci; dalle 13:00 alle 16:00: Fraz. Porto Columbu, via Cristoforo Colombo (spiazzo adiacente alla chiesa).

L’evento è dovuto ad una situazione transitoria, dovuta alla rottura di una condotta di trasporto dell’acqua grezza Mulargia-Flumendosa. Il guasto ha comportato la sospensione dell’approvvigionamento dall’invaso del Mulargia e l’attivazione dell’alimentazione dall’invaso del Cixerri che ha una risorsa idrica notevolmente peggiore dal punto di vista della qualità dell’acqua.

Si prevede che l’intervento si concluda entro circa 48 ore.