A breve anche la ciclopedonale che collegherà il centro abitato al mare, il progetto è già stata finanziato, quasi 2 milioni di euro a disposizione. “Stiamo attendendo il trasferimento del finanziamento dalla Città Metropolitana” precisa il vicesindaco Silvia Sorgia.

Si gioca in anticipo, con il territorio da vivere tutto l’anno la stagione turistica è ufficialmente incominciata: puntare non solo nei mesi estivi per richiamare viaggiatori e vacanzieri bensì anche negli altri periodi dell’anno. Questa era la prerogativa dell’amministrazione in carica e i risultati iniziano a concretizzarsi: ecco la nuova area camper utilizzata da circa venti mezzi che hanno soggiornato e sfruttato i richiami che, nel corso degli anni, hanno reso più fruibile il litorale. Attrattive per i più piccoli e zone relax immerse nella natura che si affaccia al mare, un richiamo per tante famiglie del territorio e non solo come dimostrano i tanti turisti presenti ieri. Piacevolmente sorpresi anche i residenti: “L’area sosta è un dono prezioso che finalmente incontra ed avvicina la Comunità Capoterrese al mondo ed alle necessità dei viaggiatori itineranti, costituite quasi sempre da famiglie con minori al seguito, a volte portatori di disabilità e troppo spesso ignorantemente accomunate ad un turismo di bassa fascia e di difficile gestione” spiega un cittadino. “Laddove un tempo regnava il disordine ed una certa ostilità strutturale, dobbiamo riconoscere senza ombra di dubbio come il coraggio di questa Amministrazione abbia cercato di riorganizzare i parcheggi della spiaggia di La Maddalena dando a tutti eque possibilità di fruizione al punto tale che anche i mezzi ricreativi, non solo non sono stati dimenticati, ma trovano uno spazio perfettamente integrato.

Finalmente oserei dire che ad un passo dalla spiaggia, si accende un’intensa luce che manifesta al turista quel paradiso così vasto ed unico per i suoi molteplici aspetti naturalistici, troppo spesso deprecato a contorno.

La speranza è che questa amministrazione non “molli” la presa e non si fermi al semplice lancio dell’area sosta così come la conosciamo, ma voglia superarsi rimodulando l’offerta di alta stagione, ampliando l’offerta dei “servizi igienici gratuiti” e implementi dei collegamenti intelligenti tra la spiaggia e le aree circostanti oggi difficilmente raggiungibili se non dotati di mezzi alternativi”.