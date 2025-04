Una domenica trascorsa a ripulire l’ambiente per il team dell’associazione impegnata nella sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente: il bottino è stato di una trentina di sacchi di rifiuti raccolti, “da noi differenziati per quanto possibile, oltre a due pneumatici e alcuni elettrodomestici. Trattasi in particolare di sacchi di materiale indifferenziato lanciati oltre il guard-rail” spiega il referente per la Sardegna Paolo Burati, di Bari Sardo.

“È stata avvisata l’amministrazione del comune di Tertenia per il successivo conferimento presso l’eco centro comunale e sarà sollecitato il Corpo di Vigilanza Forestale e Ambientale per un maggiore monitoraggio di tali aree”.

“Raccoglitori di inciviltà altrui” è associazione nata in Veneto, ma operativa in diverse città della penisola, “oltre a noi in Ogliastra.

La nostra associazione è impegnata nella sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, con l’opera concreta di raccolta e con progetti nelle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni che noi riteniamo fondamentali per una inversione di tendenza per quanto riguarda il rispetto ambientale. Pensiamo, in particolare, che i più piccoli possano a loro volta trasmettere quello che noi chiamiamo “il verbo”, cioè il messaggio delle buone pratiche per il rispetto ambientale, alle generazioni di adulti, in maggior parte responsabili del degrado a cui assistiamo lungo strade e campagne.

L’ultima nostra attività in Ogliastra, quella di ieri, ci ha impegnato per un paio d’ore nella pulizia di una delle tante piazzole di sosta della statale”.