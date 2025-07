Capoterra, dramma all’alba: centauro perde la vita nella nuova rotatoria di Macchiareddu a due passi dal Tecnocasic. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture.

È un uomo di 40 anni la vittima che intorno alle 3 e mezzo di notte, a bordo di una moto, ha perso il controllo: a terra la due ruote quasi completamente distrutta e un telo bianco.

Per il centauro infatti nessun tentativo dei soccorritori è servito per salvargli la vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 del mattino.