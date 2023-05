Capoterra, domenica 14 maggio la “Corsa del Cuore”

Si correrà tutti insieme per le vie del centro e lungo il litorale nella “Corsa del Cuore”: appuntamento domenica 14 maggio per l’evento che vuole essere promotore di felicità, amore e unione. Per l’occasione verrà inaugurato in spiaggia un cuore rosso in metallo, voluto dalle componenti della commissione pari opportunità, come simbolo dell’amore. Si chiama corsa ma potrà essere anche solo una passeggiata quella organizzata dal comune al fine di promuovere il semplice ma fondamentale sentimento dell’amore, inteso come felicità, voglia di vivere, unione. Un legame che oggi, spesso, è messo in disparte per far spazio alle problematiche che attanagliano la maggior parte delle persone che, pressate e indisposte, tralasciano il senso della vita, quello di stare bene anche con tutti oltre che con se stessi. Rivalità, ira, malumori alimentano il senso di sofferenza: questa corsa è solo un segnale, un simbolo per far in modo che tutti i partecipanti tengano ben presenti quali sono le priorità da non perdere, mai. Appuntamento quindi per domenica prossima alle 10: seguiranno musica e ristoro.