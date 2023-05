Cagliari, l’arpa di Alexander Boldachev incanta il pubblico a Sa Manifattura

Successo di pubblico per il doppio concerto di Alexander Boldachev a Cagliari.

L’artista russo, classe 1991, compositore, pedagogo, ideatore di prestigiose manifestazioni, da anni vera e propria star dell’arpa a livello internazionale, si è esibito sabato 6 maggio nella graziosa cornice dei locali della ex Manifattura davanti ad un pubblico di studenti, appassionati e curiosi. “Sasha”, come lo chiamano affettuosamente i fan, è entrato subito in sintonia con il pubblico e ha saputo regalare consigli e momenti divertenti. Poi spazio alla grande musica, con un repertorio sia classico che moderno. Da Beethoven agli Scorpions, da Debussy ai Nirvana, e poi l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini e i Red Hot Chili Peppers. Strepitoso anche il bis nel quale l’artista ha dato dimostrazione del suo virtuosismo tecnico suonando contemporaneamente con due arpe.

Alexander Boldachev incontrerà oggi gli studenti nel corso di una masterclass per dare consigli e svelare alcuni segreti del mestiere. Per tutta la giornata sono previste ancora le esibizioni della Maratona musicale (dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00).

L’evento rientra nella manifestazione Harpissima, ideata dalla celebre fabbrica di arpe Salvi Harps per offrire a studenti e amanti dell’arpa l’opportunità di vivere da protagonisti la passione per la musica a contatto con i grandi arpisti internazionali. La direzione artistica dell’evento è affidata all’affermata arpista e insegnante Tiziana Loi, in collaborazione con l’associazione musicale Arpeggiando.

Nella Sala Officina, per l’intera durata della manifestazione, saranno esposte al pubblico le arpe della Salvi Harps.