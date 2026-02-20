Ripartono i lavori a Villa Muscas, in via Santa Alenixedda.

L’annuncio è arrivato dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda attraverso la sua pagina Facebook: grazie a fondi regionali ed europei, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro, riprende il progetto di rilancio del distretto della musica, dell’arte e della cultura nel Parco della Musica di Cagliari.

Il cuore dell’intervento sarà l’insediamento della sede distaccata del Centro sperimentale di cinematografia, che porterà in Sardegna un centro dedicato alla formazione e alla produzione di musica e suono per il cinema e l’audiovisivo. Un’iniziativa che punta a creare un polo specializzato, con l’obiettivo di attrarre produzioni di qualità e offrire nuove opportunità professionali.

Negli spazi di Villa Muscas troveranno posto anche la Casa delle Launeddas e della musica sarda, un polo per la musica polifonica e uno dedicato alla musica internazionale. L’idea è quella di concentrare in un unico luogo formazione, tradizione e sperimentazione, mettendo in rete le competenze locali con realtà nazionali e straniere.

Prevista la collaborazione con il Conservatorio di Cagliari e con la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, per rafforzare l’offerta formativa e produttiva del comparto musicale cittadino.

La struttura sarà attrezzata per ospitare percorsi altamente specializzati in regia, montaggio, suono e composizione per il cinema e l’audiovisivo, con spazi dedicati al montaggio, al doppiaggio e alla realizzazione di effetti sonori.