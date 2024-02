Capoterra, dalle scuole al maxiveliero in spiaggia: al via i lavori

Cantieri PNRR al via in città, dalle scuole al maxi veliero in spiaggia, “un gioco multifunzione che comprende molteplici situazioni ludiche e di aggregazione” ha comunicato la vicesindaca Silvia Sorgia. Ruspe e operai in azione nel centro che si affaccia sul mare della Maddalena, ben 7 cantieri aperti: “Abbiamo dato priorità alle scuole, perché i nostri bambini meritano ambienti moderni, con spazi ampi e modulabili. Le mense, richieste a gran voce dai genitori degli alunni, erano indispensabili nei plessi di Via Caprera e Corte Piscedda. Abbiamo avuto una grande attenzione per le zone a mare, stanno per iniziare i cantieri a Frutti d’Oro per la realizzazione di una scuola dell’infanzia, in Via Serpentara sorgerà un asilo nido e una scuola dell’infanzia senza dimenticare la scuola primaria di Rio San Girolamo. Non abbiamo trascurato l’aspetto ludico per i bambini a Maddalena Spiaggia dietro l’info point stanno montando un “veliero” un gioco multifunzione che comprende molteplici situazioni ludiche e di aggregazione. Altri cantieri sono iniziati e tanti altri stanno per iniziare” ha spiegato Silvia Sorgia, anche Assessore ai lavori pubblici.

Un mega galeone per far giocare e sognare i più piccoli nel parco del lido di Maddalena: una nuova attrazione in più in città dedicata ai bambini. Dopo scivoli e altalene posizionate al parco Liori, giochi preposti per essere inclusivi, arriva quello particolare e originale, un galeone di 15 metri di lunghezza. “I bambini amano l’estate e soprattutto stare al mare essendo per loro uno stimolo naturale per liberare la fantasia” aveva comunicato il sindaco Beniamino Garau. “Il nostro mare, il nostro lido sono una grande risorsa, che anche i più piccoli con le loro famiglie devono potersi godere”.