Pula, a scuola come al ristorante: cibo a chilometro zero per gusto e salute

Sarroch, Villa S.Pietro, Pula, Domus de Maria, dell’Unione dei comuni di Nora e Bithia: a scuola come in ristorante grazie alla promozione dei prodotti a km zero, un servizio sostenibile e di qualità. Martedì alle 16, nell’aula consiliare del Comune di Pula, in corso Vittorio Emanuele 28, un incontro tra l’Agenzia Laore Sardegna e le istituzioni locali.

In collaborazione con l’Unione dei Comuni di Nora e Bithia, Laore organizza un incontro di progettazione partecipata per parlare di sostenibilità nella ristorazione scolastica. Tema della giornata l’analisi del contesto e la definizione di un capitolato d’appalto tipo per l’assegnazione dei servizi di ristorazione scolastica di qualità, sostenibile e a km zero da utilizzare negli istituti scolastici dei territori interessati. Dopo i saluti istituzionali, si parlerà delle buone pratiche di ristorazione scolastica.

L’attività si inserisce nell’ambito dei programmi dell’Agenzia volti a promuovere un sistema integrato fra organizzazioni, pubbliche e private, per la condivisione di processi amministrativi, regolamenti, percorsi di sensibilizzazione e formazione sui temi della ristorazione collettiva sostenibile a “km zero”, della valorizzazione delle produzioni locali di qualità e dell’educazione alimentare.