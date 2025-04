“Dopo un restauro finanziato dal Comune e diretto da questa Soprintendenza, per la prima volta saranno esposti al pubblico questi importanti cippi con iscrizioni che attestano lavori di restauro della strada romana che da Nora portava a Cagliari, realizzati sotto diversi imperatori” spiega l’ente di Cagliari.

“Sarà l’occasione per parlare anche degli altri recenti rinvenimenti nel territorio comunale, tra cui i dolia dalla località Frutti D’Oro, che documentano la ricchezza e la vivacità del comprensorio in età antica.

I miliari sono stati allestiti all’interno della Casa Melis, una residenza padronale in stile Liberty situata nel centro storico. L’iniziativa, oltre a consentire il ricovero in sicurezza dei manufatti archeologici, si pone nell’ottica di avviare alla valorizzazione il patrimonio culturale di Capoterra, ricco sia di attestazioni archeologiche sia di monumenti architettonici”. Appuntamento quindi stasera alle ore 17.