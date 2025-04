Tanta acqua che viene sprecata, una ennesima via di fuga del prezioso bene segnalato dai residenti che hanno mostrato anche preoccupazione per le conseguenze che potrebbe causare lo zampillo che fuoriesce dalla parete.

Scale, infatti, bagnate e potenzialmente scivolose che potrebbero trarre in inganno i numerosi cittadini che si servono del sottopassaggio per attraversare la ferrovia e raggiungere l’altra porzione della città. E non sarebbe l’unica perdita: “Anche nel lato opposto” sarebbe in atto la stessa situazione. Massima attenzione quindi in attesa che le istituzioni di competenza risolvano la problematica.