Capoterra, cestini scambiati per ecocentro, tolleranza zero da parte dell’amministrazione comunale: uno dei responsabili è stato beccato dal servizio di videosorveglianza. “Le immagini hanno consentito di individuare con chiarezza il responsabile dell’abbandono illecito di rifiuti”.Una moda, oramai, abbandonare sacchi con immondizia nei raccoglitori di strada, quelli che dovrebbero contenere soltanto i rifiuti da passeggio, ma, di fatto, non è così: i furbetti agiscono soprattutto la notte, con la speranza di non essere visti da nessuno, ma, evidentemente, senza fare i conti con l’occhio elettronico che sorveglia la città.Dura presa di posizione da parte del sindaco Beniamino Garau: “A seguito della segnalazione ricevuta da Teknoservicel’Amministrazione ha tempestivamente attivato le verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza comunale.

Ribadiamo con assoluta fermezza che nel nostro Comune vige la tolleranza zero.

Chi inquina, deturpa o compromette il decoro urbano non offende soltanto l’ambiente, ma manca di rispetto all’intera collettività e al lavoro degli operatori che ogni giorno garantiscono pulizia e ordine nel territorio.

Nessuno rimarrà impunito di fronte a comportamenti che violano la legge e ledono il bene comune.

Saranno applicate tutte le sanzioni previste, senza eccezioni.

Continueremo a vigilare, a intervenire e a utilizzare ogni strumento disponibile per contrastare con determinazione l’abbandono dei rifiuti.

Il rispetto della città è un dovere di tutti. L’Amministrazione farà sempre la propria parte”.