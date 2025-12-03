La procura ha chiuso le indagini sul drammatico caso avvenuto di via Ghibli, al quartiere del Sole di Cagliari, dove i coniugi Luigi e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, furono trovati senza vita. Per quella doppia morte è ora chiamato a rispondere davanti ai giudici Claudio Gulisano, 45 anni, figlio delle vittime. Il sostituto procuratore Rossana Allieri ha richiesto il rinvio a giudizio, sostenendo che gli elementi raccolti delineano un quadro accusatorio grave: all’uomo viene contestato il duplice omicidio pluriaggravato, oltre a una frode informatica legata a un prelievo di circa 20 mila euro eseguito tramite l’home banking dei genitori. L’udienza preliminare è fissata per il 19 dicembre.

La mattina del 4 dicembre la donna sarebbe stata soffocata utilizzando la sciarpa che indossava. L’uomo avrebbe poi atteso il rientro del padre, uscito per la passeggiata quotidiana, e lo avrebbe ucciso soffocandolo forse con un cuscino. Dalle indagini era emerso che il 44enne, adottato dai Gulisano, aveva accumulato una serie di debiti che non riusciva a pagare, legati anche al fallimento di un market che suo padre gli aveva regalato.