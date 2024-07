Capoterra, ancora un incidente sulla 195: ferito un motociclista

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Ennesimo incidente stradale lungo la 195, due i mezzi coinvolti, due le ambulanze sul posto: a terra un motociclista che è stato trasportato in ospedale. Traffico in tilt, una lunga coda di automobili in entrambi i sensi di marcia. Il sinistro è avvenuto questa sera all’inizio delle 4 corsie in direzione Cagliari: ad avere la peggio un motociclista che, dalle prime informazioni, è stato trasportato in ospedale. I primi soccorsi sono stati effettuati dagli altri viaggiatori che hanno assistito all’incidente. Gravi i disagi per gli automobilisti in coda, traffico rallentato per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.