Monserrato, ecco la nuova giunta Locci: tutti i nomi a sorpresa degli assessori

Monserrato – Eletta la nuova giunta Locci: De Roma vicesindaco e assessore all’ambiente, sicurezza e benessere animale, Massidda all’urbanistica sono le novità. Confermato Nonnoi ai lavori pubblici, Lerz alle politiche sociali, Stara alla cultura e Boscu alla pubblica istruzione. Tidu eletto presidente del consiglio. Squadra che vince non si cambia e previsioni ampiamente rispettate: il Locci ter inizia all’insegna della continuità, si prosegue insomma con il lavoro interrotto a giugno. Un minuto di raccoglimento prima della seduta ufficiale, che si è svolta questa sera nel piazzale antistante la casa comunale di piazza Maria Vergine: in memoria di Francesca Deidda, la donna di San Sperate, scomparsa e rinvenuta morta. Un lutto per tutta l’Isola. Un ricordo anche per la strage di via d’Amelio, oggi ricorre il triste anniversario. Si è proseguito con il giuramento solenne, il terzo consecutivo per Tomaso Locci, la nomina del presidente del consiglio, è stato eletto Ignazio Tidu, e la nomina degli assessori e del vicesindaco, per il momento sarà Saverio De Roma, il consigliere più votato. “Più avanti, si cambierà” ha spiegato il sindaco. Spazio per tutti insomma, come già avvenuto in passato. De Roma sarà responsabile anche dell’assessorato che comprende, tra l’altro, il settore ambiente, sicurezza e benessere animale. All’urbanistica, delega che deteneva Locci, è stato nominato Piergiorgio Massidda, il consigliere più anziano e presidente del consiglio nella scorsa legislatura. Tutti confermati gli altri assessorati: Raffaele Nonnoi, l’unico tecnico, ai lavori pubblici, Claudia Lerz alle politiche sociali, Fabiana Boscu alla pubblica istruzione e Emanuela Stara alla cultura. Lunedì il conferimento ufficiale e la nomina degli altri consiglieri comunali che prenderanno il posto degli assessori eletti.