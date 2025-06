Capoterra – Comune e Cooperativa Poggio dei Pini trovano l’intesa: firmato l’accordo questa mattina. Scartata definitivamente la possibilità di cementificare le pinete storiche di Pauliara e di Sa Birdiera, ok per nuove volumetrie da sviluppare in modo “gentile”. Stracciato il debito di 600 mila euro che pesava sui soci da decenni.

A dare la notizia è il consigliere Franco Magi: “Questa mattina, presso la Casa Melis – sede istituzionale del Comune di Capoterra – alla presenza del Sindaco Beniamino Garau è stata finalmente firmata la nuova convenzione tra la Cooperativa Poggio dei Pini ed il Comune di Capoterra. Dopo quasi 20 anni, lo straordinario risultato è stato raggiunto: Poggio dei Pini potrà preliminarmente sanare il debito di oltre 600.000 euro originato decenni fa, ma soprattutto riuscirà a sviluppare le nuove volumetrie in modo “gentile” ed in armonia con lo spirito dei soci fondatori, coniugando e preservando il delicato rapporto uomo-ambiente” spiega Magi. “Nulla a che vedere con la variante approvata dalla Cooperativa (e mai deliberata dal Consiglio comunale) del gruppo Calvisi, che prevedeva di cementificare le pinete storiche di Pauliara e di Sa Birdiera”. Una convenzione fortemente voluta dal sindaco in carica che aveva ereditato dal sindaco Francesco Dessì, “cui a sua volta vanno riconosciuti i meriti. Il sindaco Garau non ha modificato nemmeno una virgola dello schema di convenzione voluto da Francesco Dessì. Questo dimostra saggezza ed intelligenza, perché lo sviluppo di una Comunità non ha colore politico”.