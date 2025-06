Non bastano più le strade buie o le ore notturne: a Cagliari i ladri d’auto colpiscono ovunque e a qualsiasi ora. Quartieri residenziali, parcheggi condominiali, garage privati: ogni angolo sembra ormai diventato terreno di caccia per i malintenzionati, che agiscono con spavalderia anche in pieno giorno. “Te le rubano da sotto il naso”, raccontano i residenti, esasperati da una situazione che non accenna a migliorare. Gli ultimi episodi si sono registrati tra via Marche e piazza Tristani, ma i tentativi si moltiplicano anche in altre zone della città.

“Ennesimo tentativo di furto in un garage di proprietà privata in via Marche. Non hanno rubato nulla perché disturbati. State attenti”, denuncia un cittadino. Un’altra testimonianza arriva da piazza Tristani: “Un’inquilina ha notato qualcuno aggirarsi nel parcheggio condominiale, tentando di aprire due auto. Come si è accorto che c’era una persona che girava nel cortile è scappato. Stava cercando di forzare due auto”. I ladri non si fermano nemmeno davanti a cancelli chiusi o proprietà recintate: in una strada privata interna, un malvivente è riuscito a intrufolarsi nel cortile condominiale nelle prime ore del pomeriggio. “È un continuo nella zona, siamo sempre in allerta”, affermano i residenti, preoccupati da una sicurezza che sembra ormai solo apparente. Ora ci si chiede se e quando arriveranno interventi concreti per fermare un’escalation che sta togliendo il sonno a interi quartieri. La crescente ondata di tentativi di furto mette in evidenza una preoccupazione diffusa e sempre più urgente tra i cittadini: la mancanza di controlli e di una presenza dissuasiva sul territorio. I residenti chiedono maggiori pattugliamenti e interventi tempestivi, perché vivere con la paura costante che qualcuno entri in casa o nel proprio garage non può e non deve diventare la normalità.